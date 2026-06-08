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НовостиПолитика8 июня 2026 11:24

Путин провел рабочую встречу с гендиректором ОСК Пучковым

Пучков доложил Путину о результатах работы ОСК за 2025 год
Марк СОКОЛОВ
Путин провел рабочую встречу с гендиректором ОСК Пучковым

Путин провел рабочую встречу с гендиректором ОСК Пучковым

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава ОСК доложил президенту о результатах работы компании за 2025 год. Среди них — рост выручки, выпуск кораблей, грузовых и пассажирских судов, судов рыболовецкого флота, а также подводных лодок.

Пучков также сообщил, что в эксплуатацию сдан атомный ледокол «Якутия». Сейчас продолжается достройка ледоколов «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

Кроме того, по словам главы ОСК, в отрасли активно модернизируют верфи. Также идет работа по импортозамещению судового комплектующего оборудования и цифровизации судостроения.

Немногим ранее Путин провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Тот доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе, а также затронул вопрос действующих в субъекте программ. Все произошло 5 мая.