Хранить деньги в рублях оказалось выгоднее, чем в долларах: расчеты эксперта

Хранить деньги в рублях оказалось выгоднее, чем в долларах Фото: REUTERS.

Граждане, сделавшие ставку на национальную валюту, сейчас выигрывают как за счет укрепления рубля, так и благодаря высоким ставкам по депозитам. Об этом в интервью RT рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Специалист обратил внимание на то, что с начала 2026 года американская валюта заметно сдала позиции. Если на начало 2026 года официальный курс доллара составлял 78,79 рубля, то к исходу первой летней недели он опустился до 73,46 рубля.

Параллельно с этим доходность рублевых депозитов оставалась на высоком уровне. В начале января средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков находилась на отметке 14,88% годовых.

«За пять прошедших месяцев вкладчик одного миллиона рублей мог заработать порядка 62 тысяч рублей», — подсчитал Шнейдерман.

Чтобы покупка наличной американской валюты принесла инвесторам аналогичную доходность за тот же период, курс доллара должен был совершить мощный рывок вверх. Однако пока предпосылок к такому скачку нет. По прогнозу Шнейдермана, в первой декаде июня курс доллара продолжит колебаться в стабильном диапазоне 71,5–76 рублей.

Тем временем эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев заявил, что нецелесообразно инвестировать в бриллианты. Мелкие камни заменяются высококачественными искусственными, что делает проверку подлинности невыгодной. Бриллианты имеют низкую ликвидность: продать их на внешних рынках сложно, а в России цена падает вдвое и ежегодно снижается в долларах, передает 360.ru.