Бангладеш обратилась к РФ за поддержкой в вопросе вступления в БРИКС Фото: REUTERS.

Власти Бангладеш рассчитывают на поддержку России для вступления в БРИКС. Об этом заявил глава МИД Бангладеш Халилур Рахман на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы очень признательны за слова поддержки нашей кандидатуры на вступление в БРИКС. Когда пауза [которую решили взять в БРИКС в вопросе принятия новых членов] завершится, мы бы очень хотели, чтобы Россия и лично вы помогли нам получить членство в БРИКС», — резюмировал представитель властей Бангладеша.

Ранее KP.RU сообщил, что Бангладеш хочет сотрудничать с Россией в разных сферах. В частности, стране хочется закупать российские энергоресурсы. Представители республики обратились к США с просьбой снять ограничения на закупку нефти из РФ для их страны. Бангладеш указала, что хотела бы получить такую же привилегию от Вашингтона, как и Индия.