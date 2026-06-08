Каллас заявила, что в санкции против РФ предлагается включить больше 80 позиций Фото: REUTERS.

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предлагают включить более 80 позиций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на неформальном заседании министров обороны стран союза на Кипре.

По ее словам, соответствующие предложения подготовлены в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет на следующей неделе. Ограничения, в частности, нацелены на российский военно-промышленный комплекс. Других деталей по содержанию будущего пакета она не привела.

Немногим ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономика стран, вводящих санкции против России, стремительно уменьшается. При этом сам Запад пытается давить не только на Москву, но и на ее союзников. В то же время, основной рост мировой экономики сейчас находится не на Западе, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.