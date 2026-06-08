Мошенники освоили новую схему обмана: как хакеры используют реальные данные о брони отелей

В РТУ МИРЭА предупредили о фейковых чат-ботах сервисов бронирования Фото: REUTERS.

Киберпреступники освоили новую схему обмана, создавая в мессенджерах фейковые чат-боты, которые полностью копируют службу поддержки популярных сервисов бронирования жилья. Об этом в интервью RT рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По его словам, злоумышленники детально подделывают логотипы, стилистику общения и фирменный тон компаний. В основе атаки лежит перехват актуальных данных пользователей. Аферисты узнают детали реальной брони отеля или квартиры, после чего связываются с жертвой от лица «службы заботы» или «владельца жилья».

В процессе переписки пользователю сообщают о якобы возникшей проблеме с платежом или предлагают «более выгодные условия». Для решения вопроса мошенники отправляют ссылку. Такая ссылка ведёт на поддельный сайт, который визуально копирует настоящий сервис.

Двилянский выделил ключевые маркеры, по которым можно легко распознать обман. Во-первых, запрос конфиденциальных данных, когда требуют ввести полные реквизиты карты (включая CVV-код) или код из SMS под предлогом «подтверждения брони». Во-вторых, создается искусственная спешка: фразы в духе «акция действует всего час» или «отель отменит бронь». В-третьих, важны технические нюансы: недавняя дата создания аккаунта, орфографические ошибки в имени бота и неофициальный стиль общения.

Чтобы не остаться без отпуска и сбережений, аналитик рекомендует всегда проверять каналы связи через официальный сайт сервиса — там всегда указаны подлинные контакты и боты.

Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Если возникли сомнения, лучше вручную открыть официальное приложение или сайт бронирования и проверить статус заказа в личном кабинете. Главное правило безопасности — никогда и никому не передавать коды из SMS и данные банковских карт.

Эксперты также предупреждают об опасности бесплатного интернета в кафе и аэропортах. Как передает ОТР, директор по информационной безопасности «Почты Mail» Анатолий Тутынин сообщил, что хакеры могут атаковать через общественный Wi-Fi из-за уязвимости системы. Он рекомендовал не доверять открытым сетям и соблюдать базовые меры безопасности.