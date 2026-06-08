Голубев: Бывший глава Тарусы Манаков сел пьяным за руль и наехал на женщину

Пострадавшая в ДТП в городе Таруса госпитализирована Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат думы Тарусского округа и бывший глава города Сергей Манаков в нетрезвом состоянии сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев в своем аккаунте во «ВКонтакте».

По данным чиновника, инцидент произошел 7 июня около 20:00. Голубев уточнил, что Манаков на момент ДТП был пьян.

«На улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С. А., в котором пострадала женщина», - написал политик в публикации.

Пострадавшую госпитализировали в Калужскую областную клиническую больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту наезда сейчас ведется проверка.

Ранее стало известно, что трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области случилась авария с участием 17-летнего водителя. 42-летний водитель авто «Фольксваген Джетта» решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. В этот момент он врезался в машину, за рулем которой был подросток. У парня не было прав, он скончался в больнице. Виновник ДТП госпитализирован.