Песков назвал атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму преступлением Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва - Симферополь преступным действием киевского режима. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами.

Представитель Кремля прокомментировал атаку на состав, который следовал в Крым.

«Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима», - сказал Песков.

Напомним, 8 июня украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд Москва - Симферополь в Крыму. По данным главы республики Сергея Аксенова, удар пришелся по тепловозу. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиров всех поездов на территории полуострова после атаки эвакуировали, позднее их автобусами доставили в Симферополь и Севастополь.