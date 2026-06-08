«Сначала заплати себе»: раскрыт психологический лайфхак для управления зарплатой

Экономист Исмаилов: метод четырех конвертов помогает избежать долгов Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Правильное распределение бюджета — это не про жесткие ограничения, а про осознанное управление деньгами, которое снимает стресс и позволяет жить в комфорте. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Исмаил Исмаилов.

По словам эксперта, существует несколько проверенных временем методов построения семейного бюджета. Классический вариант — схема «50/30/20». В этом случае 50% дохода уходит на базовые нужды (ЖКУ, ипотека, аренда, еда, лекарства). Это первоочередные расходы. 30% направляется на опциональные траты (досуг, хобби, развлечения). Полный отказ от этой категории, как отмечает экономист, чреват ухудшением ментального здоровья. Оставшиеся 20% составляют подушку безопасности и инвестиции.

«Рекомендуемый минимум сбережений — 10% от дохода... Пресловутые 50/30/20 могут превратиться в 80/10/10, здесь главное — сохранить принцип: сначала обязательное, потом будущее и удовольствия», — объяснил он.

В качестве альтернативы экономист выделил метод «четырех конвертов», где средства делятся на непредвиденные расходы, долгосрочные цели, ежегодные платежи (налоги, страховки) и основные траты. Это помогает трезво оценить финансы и избежать долгов.

Также эксперт упомянул психологический лайфхак «Сначала заплати себе», когда 10–20% дохода откладываются сразу в момент получения зарплаты. Кроме того, для эффективного хранения накоплений Исмаилов рекомендовал использовать накопительные счета с ежедневным начислением процентов — это позволяет деньгам работать, оставаясь в постоянном доступе.

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