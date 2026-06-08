Сибирячка сбросила 50 килограммов после операции на желудке

Мария «до» и «после» похудения. Фото: предоставлено героиней публикации

Блогер из Новосибирска Мария рассказала, как ей удалось похудеть на 50 килограммов. Свой максимальный вес, 143 кг, девушка набрала после череды стрессов: проблемы в семье, трудности в личной жизни и смерть любимого дедушки. Из-за лишнего веса она стеснялась себя и почти переставала выходить из дома.

Как сообщает КП-Новосибирск, у эндокринолога Марии диагностировали сахарный диабет и инсулинорезистентность, а также отсутствие чувства насыщения. Сначала она похудела на 10 кг с помощью специальных препаратов, а затем решилась на бариатрическую операцию. 20 сентября 2025 года ей удалили около 80% желудка. Первый месяц реабилитации дался тяжело: девушка чувствовала себя инвалидом, плакала и жалела о своём решении.

Но уже через восемь месяцев после операции Мария сбросила 50 кг. Она стала увереннее, свободнее и наконец смогла прокатиться на тарзанке на Алтае — раньше не позволял вес. До комфортного веса ей осталось ещё 20–25 кг. Родители, которые сначала не верили в успех дочери, извинились. Сейчас блог — основная работа Марии.

— Мне важно быть здоровой и чувствовать себя хорошо, — говорит она.

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