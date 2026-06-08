Западу и Украине озвучили неприятную правду: условий России не избежать Фото: Shutterstock.

Западу и Украине придется принять требования России, если они хотят прийти к миру на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Так он прокомментировал возможные разговоры о прекращении боевых действий по нынешней линии соприкосновения. По словам Дэвиса, для Москвы такой вариант остается неприемлемым, даже если украинская сторона устала от конфликта и готова к небольшим уступкам.

«Неважно, насколько устал Зеленский или готов ли он пойти на небольшую уступку сейчас, потому что этой уступки недостаточно», — написал он.

Дэвис отметил, что Россия, по его оценке, продолжает настаивать на обеспечении собственной безопасности, демилитаризации Украины, денацификации ее правительства в российском понимании и вопросе территорий, вошедших в состав РФ в 2022 году. Он подчеркнул, что Киеву и Европе такие условия неприятны, однако игнорирование этой позиции только затягивает конфликт.

«Но это реальность, с которой мы сталкиваемся, и игнорирование этого, притворство, что существует другая договоренность, означает бессмысленное затягивание войны, увеличение числа погибших украинцев и обеспечение разрушения новых украинских городов», — заявил подполковник.

По словам Дэвиса, условия, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в июне 2024 года, по-прежнему остаются реалистичной отправной точкой для переговоров. Он считает маловероятным, что Москва изменит позицию.

Подполковник также допустил, что риск эскалации в Западной Европе из-за поддержки украинских дальнобойных ударов выше, чем вероятность остановки боевых действий по нынешней линии соприкосновения. По его мнению, пока Украина и Запад не признают эти реалии, окончание конфликта не станет ближе.

Напомним, в июне 2024 года Путин озвучил условия урегулирования конфликта с Украиной на встрече с руководством МИД России. Среди них были вывод ВСУ из новых регионов РФ, нейтральный и внеблоковый статус Незалежной, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Президент также говорил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины.