Домашняя обезьяна насмерть загрызла ребёнка: животное прокусило малышу жизненно важный орган Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таиланде домашняя обезьяна насмерть загрызла семилетнего мальчика. Трагедия произошла 6 июня, когда ребенок играл возле дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчика по имени Эккарат Шричан доставили в больницу Сичона, но спасти его не удалось. Мать погибшего, 27-летняя Дарани Сричан, рассказала, что клыки макака пронзили легкое ребенка. Врачи сообщили ей, что укус задел жизненно важную область.

Обезьяну по кличке Чок держала на привязи семья мальчика. Дедушка, спасший животное в 2022 году, после случившегося выпустил его в горы. Полиция ищет агрессивного примата, так как он уже нападал на кошку и может угрожать другим людям.

Ранее KP.RU писал, как в Уганде произошла страшная трагедия: дикий шимпанзе напал на трехмесячного младенца и унес его жизнь. Обезьяна вырвала ребенка из рук матери и убежала, а после малыша сильно бросили на землю.