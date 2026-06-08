Эксперт дал совет по защите Wi-Fi от нежелательных пользователей Фото: REUTERS.

Многие считают, что сосед, тайно подключившийся к домашнему Wi-Fi, грозит лишь незначительным падением скорости интернета. Однако на деле такой гость может стать проводником для серьезных кибератак. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.

По словам специалиста, контролируя чужой роутер, злоумышленник способен подменить настоящий сайт банка его фишинговой копией или попытаться взломать умные устройства в доме.

Для защиты сети Миронов рекомендует зайти в веб-интерфейс роутера и изменить настройки безопасности. В первую очередь необходимо выбрать современный протокол шифрования — WPA2 или WPA3, так как устаревшие стандарты легко взламываются.

Также эксперт подчеркнул, что для пароля категорически не подходят простые комбинации вроде «qwerty». Надежный ключ должен быть длинным и включать строчные и заглавные буквы, цифры, а также спецсимволы. Дополнительным барьером станет отключение видимости сети (скрытие SSID). После этого Wi-Fi перестанет отображаться в общем списке доступных соединений у окружающих, что усложнит жизнь потенциальным хакерам.

В МВД России для защиты Wi-Fi рекомендуют регулярно проверять подключённые устройства. Игнорирование таких правил грозит кражей паролей, перехватом переписки и использованием вашего интернета для преступлений, передает Life.ru.