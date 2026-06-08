Российские войска «Геранью» уничтожили катер ВСУ в Черном море Фото: REUTERS.

Российские военные с помощью ударного беспилотника «Герань» поразили патрульный катер украинских сил в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве рассказали, что кадры операции демонстрируют момент уничтожения морской цели специалистами войск беспилотных систем. Операторы БПЛА точно навели дрон на вражеское судно.

Помимо этого, российские подразделения нанесли удары по формированиям Вооруженных сил Украины в районе нескольких населенных пунктов. Речь идет о городах Орехов и Запорожье.

В сводке Минобороны уточняется, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бойцам удалось потеснить неприятеля на нескольких тактических направлениях.

Поражение врагу нанесли у населенных пунктов Неженка, Любицкое и Копани. Эти села расположены на территории Запорожской, а также Днепропетровской областей.