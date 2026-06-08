Смоленск готовится масштабно отметить День молодёжи

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Празднование Дня молодёжи будет проходить в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Мероприятия будут посвящены четырём основным направлениям: "Мечта", "Гордость", "Единство", "Молодость" и пройдут на тематических площадках, развёрнутых в центре Смоленска.

Основная площадка фестиваля – "Молодость" – будет установлена на площади Ленина. Здесь состоятся главные церемонии, выступления артистов, а также специальные форматы от организаторов фестиваля.

Ещё одной значимой площадкой станет пространство "Гордость" у Громовой башни и сквера Памяти Героев, где пройдут встречи с участниками СВО, спасателями, добровольцами и спортсменами.

На улице Конёнкова развернётся "Модный код России". В нём примут участие более 20 молодых российских и зарубежных дизайнеров, а также смоленские региональные бренды.

С 26 по 28 июня будут работать тематические зоны от партнёров – Движения Первых, Российского общества "Знание", платформы "Россия – страна возможностей", Олимпийского комитета России, VK, Сбера и других. Для гостей будут организованы концертная программа, встречи с Героями в зонах патриотического воспитания, семейные локации, гастрономический фестиваль, показы молодых брендов и шествие общественных организаций.

Во время проведения праздничных мероприятий будет развернута "Ярмарка добра", где каждый желающий сможет передать гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям приграничных регионов.

Также, в рамках праздника, в Свято-Успенском кафедральном соборе состоится молодёжная Божественная литургия. Кульминацией праздничных мероприятий станет концерт звёзд российской эстрады.

Завершится же празднование 28 июня фестивалем электронной музыки с главными хедлайнерами вечера – известным смоленским дуэтом Swanky Tunes.

"Активные и целеустремлённые молодые люди смогут почувствовать себя частью большой, дружной команды, получить опыт и найти вдохновение для реализации своих идей. Участие в Дне молодёжи примут ребята из всех муниципальных образований области. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в Вязьме, Сафонове, Ярцеве и Рославле", – написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.