«Проблема серьезная»: в России стали жаловаться на блогеров-психологов

Фото: уполномоченный по правам человека Яна Лантратова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала, что к ней обращаются семьи, чьи отношения рушатся из-за обращения к блогерам-психологам-мошенникам. Она отметила, что подобных жалоб становится все больше и это уже серьезная проблема.

«Я сталкиваюсь с обращениями сейчас, как уполномоченный, от тех семей, которые стали разрушаться после похода к псевдопсихологам. И эта проблема серьезная», — резюмировала Лантратова в ходе заседания группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение».

Лантратова отметила, что сейчас появляется много блогеров, которые позиционируют себя как профессиональные психологи. Но многие из них по факту являются просто мошенниками. Омбудсмен отметила необходимость законодательного регулирования деятельности психологов, включая блогеров. Лантратова говорит, что блогер может называть себя психологом, только имея документ об окончании высшего учебного заведения.

Ранее KP.RU сообщил, что многие россияне замалчивают свои проблемы. Они стесняются говорить о депрессии и тревоге, игнорируя возможность похода к психологу, но от этого страдают еще больше.