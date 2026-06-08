В Госдуме предложили привлекать мигрантов к волонтерству для лучшей социализации Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приобщение иностранцев к добровольческому движению в России поможет укрепить межкультурный диалог и станет важным шагом на пути их интеграции в общество. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Парламентарий напомнил, что начиная с прошлого года Госдума приняла целый ряд законов, направленных на адаптацию приезжих и обеспечение безопасности их взаимодействия с коренным населением. Тем не менее, вопросы уважения к традициям России по-прежнему требуют особого внимания.

По мнению Толмачева, эффективным инструментом сближения культур может стать привлечение мигрантов к заботе о пожилых людях. Он пояснил, у многих приезжающих в Россию наций глубоко укоренено уважение к старшему поколению, поэтому такое шефство поможет иностранцам легче социализироваться и лучше понять российскую культуру.

Депутат также отметил, что помимо социальной помощи престарелым, иностранным волонтерам можно было бы предложить и другие направления. Среди перспективных отраслей для интернационального волонтерства Толмачев выделил проекты по сохранению исторического наследия и оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.