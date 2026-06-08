Украинские аферисты под видом экстрасенсов украли у литовцев 160 тысяч евро Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Группа телефонных аферистов с Украины, которые выдавали себя за ясновидящих и магов, похитила у граждан Литвы почти 160 тысяч евро. Как сообщила Генеральная прокуратура Литвы, злоумышленники убеждали жертв, что им срочно требуется помощь для снятия порчи и проклятий. Это следует из заявления литовского надзорного ведомства.

Уголовное дело уже передано в суд. Главным фигурантом стал гражданин Украины 1993 года рождения, которого задержали прямо при получении денег от потерпевших.

Как выяснили следователи, жертвами преступной схемы стали три жительницы Вильнюса и Каунаса. Аферисты внушали женщинам, что им угрожают сглаз и проклятия, и таким образом похитили у них более 159 тысяч евро.

Деньги пострадавшие переводили мошенникам через финансовые интернет-платформы. В некоторых случаях они передавали наличные лично в руки.

Стоит отметить, что на самой Украине проблема телефонного мошенничества приобрела колоссальные масштабы. Украинский адвокат Андрей Галич заявил, что в стране действуют более 10 тысяч преступных колл-центров.

По словам Галича, только в Киеве работают свыше тысячи подобных центров, а в целом по Украине их число может превышать десять тысяч. Эту проблему адвокат назвал настоящей катастрофой для украинского общества.