Врач рассказал, когда щелчки в челюсти становятся серьезной проблемой

По словам врача, чаще всего проблема связана с нарушением прикуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стоматолог Андрей Жук рассказал, что щелчки в челюсти и дискомфорт при жевании могут быть не просто особенностью, а признаком нарушений в работе височно-нижнечелюстного сустава. По его словам, многие пациенты долго не обращают внимания на такие симптомы, хотя они могут со временем усиливаться. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Попытки «разработать» челюсть, активно открывать рот через боль или бесконтрольно использовать каппы из интернета могут ухудшить ситуацию. Сустав – тонкая структура, и любое вмешательство должно быть обосновано», – предупредил врач.

Специалист пояснил, что в ряде случаев щелчки могут быть вариантом нормы, если они редкие, не сопровождаются болью и не усиливаются со временем. Однако тревожными признаками считаются регулярные щелчки, боль в области уха или щеки, головные боли и ощущение «заклинивания» челюсти.

По словам врача, чаще всего проблема связана с нарушением прикуса, потерей зубов или мышечным напряжением на фоне стресса. В таких случаях сустав работает неправильно, что со временем может привести к воспалению, боли и ограничению движений.

Ранее стоматолог Виктория Каратаева предупредила, что люди часто откладывают визит к стоматологу, даже при отсутствии боли. При этом многие заболевания развиваются незаметно, и о них удается узнать лишь на поздних стадиях.