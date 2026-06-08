Госдума ограничит число банковских карт на человека для борьбы с мошенниками Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Госдума ограничит количество банковских карт на одного человека для борьбы с мошенниками. Такая мера вошла во второй пакет инициатив против киберпреступности, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам депутата, лимит планируется установить на уровне 20 карт во всех банках. Немкин отметил, что это должно сократить возможности преступников, которые оформляют карты на третьих лиц за вознаграждение, а затем используют их для вывода похищенных денег.

«Ограничение количества карт существенно сокращает пространство для маневра у преступников. При этом мы совместно с профильными ведомствами постарались сделать все возможное, чтобы эта мера не создавала трудностей для добросовестных пользователей», - сказал Немкин.

Он пояснил, что на этапе разработки обсуждались разные варианты, в том числе пять карт в одном банке. В итоге оптимальным посчитали лимит в 20 карт во всех банках, чтобы человек мог пользоваться услугами классических банков, банков сотовых операторов и маркетплейсов.

В пакет также войдет «красная кнопка» на «Госуслугах». Она должна помочь человеку быстро сообщить банкам, операторам связи и правоохранителям, что он стал жертвой мошенников и его операции могут быть скомпрометированы.

«Не менее важная инициатива - так называемая "красная кнопка" на Госуслугах. Проблема заключается в том, что в момент атаки мошенников человек зачастую не понимает, что ему делать», - добавил депутат.

Немкин отметил, что злоумышленники обычно создают у жертвы дефицит времени и сильный стресс. Кроме того, в пакет включено создание реестра IMEI-номеров. По словам депутата, эта мера поможет бороться с мошенничеством, контрафактом и угрозой применения беспилотников.

Напомним, мошенники уже активно используют поддельные чаты работодателей и фальшивые страницы «Госуслуг». Жертве могут прислать ссылку на чат-бот, который имитирует государственный сервис, а затем получить код для входа в личный кабинет. После взлома аккаунта преступники пытаются оформить микрозаймы, восстановить доступ к банковским приложениям или выманить деньги у близких.