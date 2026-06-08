Мишустин: срок уплаты бюджетных долгов регионов на 100 млрд рублей перенесут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Российской Федерации перенесет на более поздний срок уплату регионами бюджетных долгов на сумму 100 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский премьер на совещании с вице-премьерами сообщил, что регионам перенесут сроки погашения долгов по бюджетным кредитам в рамках финансовой поддержки субъектов. По словам главы правительства, именно регионы должны стать главной движущей силой ускорения экономического роста, поэтому их поддержка продолжается.

"В текущем году перенесем на более поздний срок погашение субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 млрд рублей", - сказал Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр сообщил о рекордном росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства в России: к маю их количество почти достигло 7 миллионов, что стало самым большим показателем за всю историю ведения реестра с 2014 года. По словам главы правительства, это лучшее значение за последние 10 лет.