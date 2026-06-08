Трамп может столкнуться с новой проблемой перед выборами: что случилось

Фото: президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп приближается к промежуточным выборам с уязвимостью, которая является чем-то новым в его политической карьере. Сообщается, что избиратели теряют веру в экономику страны из-за лидера Белого дома. Об этом пишет издание Bloomberg.

Противостояние в Ормузском проливе и высокие цены на бензин в США снизили рейтинг Трампа до минимума. Американцы недовольны его экономической политикой, которая ранее была его главным козырем.

Нужно отметить, что Трамп пока точно не говорит, будет ли выдвигаться на третий срок президентства. Отмечается, что лидер Белого дома мягко уходит от ответа. Но также американский политик подчеркивает, что ему было бы это интересно. Причем в начале 2025 года его позиция по этому вопросу была категорична — он не хотел участвовать в выборах.