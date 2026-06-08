Захарова: РФ решительно осуждает атаки Киева на пассажирские поезда в Крыму

Мария Захарова. Фото: МИД России

Российская Федерация решительно осуждает военные преступления киевского режима, связанные с атаками на пассажирские поезда в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что ночью 8 июня ВСУ атаковали в Крыму локомотив гражданского поезда, погиб помощник машиниста, ранен машинист. Состав не имел никакого отношения к военным перевозкам.

"Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание", - сказала представитель МИД РФ.

Россия призывает все суверенные правительства осудить террористические акты Киева в отношении пассажирских поездов.

Официальный представитель российского дипведомства указала, что удары ВСУ по гражданскому населению не способны переломить ход боевых действий и помешать разгрому киевского режима.

ВСУ атаковали беспилотником пассажирский поезд №68 Москва — Симферополь, удар пришелся по тепловозу.