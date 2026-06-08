Мишустин: с 2027 года экономика России должна перейти к сбалансированному росту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская экономика с 2027 года должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Премьер подвел итоги Петербургского международного экономического форума. По его словам, для перехода к таким темпам необходимо запустить новый инвестиционный цикл.

«Со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл», — указал Мишустин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил вернуться к устойчивым темпам роста российской экономики. По словам главы государства, сделать это можно за счет увеличения капитальных вложений и запуска нового инвестиционного цикла. Путин отметил, что в 2021–2024 годах прирост инвестиций в России составил почти 38% в реальном выражении.