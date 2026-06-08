«Процветает, несмотря на санкции»: на Западе поражены состоянием экономики Северной Кореи

Экономика Северной Кореи процветает, несмотря на международные санкции. Фото: REUTERS.

Экономика Северной Кореи процветает, несмотря на международные санкции. The Wall Street Journal пишет, что страна стала богаче, благодаря продажам оружия, поддержке Китая и обходу санкций. Растет и уровень жизни - в КНДР начали появляться современные сервисы и активно наращивается застройка.

Согласно публикации, в Пхеньяне улучшился сервис такси, появились пиццерии, QR-платежи, новые зоомагазины, интернет-кафе и даже автосалоны с BMW. За год построено 10 тыс. домов, что больше, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго.

Завершены крупные проекты: новая больница, тепличный комплекс и курорт. Власти запустили программу «20×10» для строительства заводов в 20 городах ежегодно. Параллельно расширяются государственные магазины и аптеки, замещая черный рынок. Новые заводы создают рабочие места.

Нефтехранилища КНДР тоже расширяются, а порты принимают больше судов с энергоносителями. Освещение городов утроилось за пять лет.

Ранее KP.RU сообщил, что с 2024 года КНДР и Россия заключили договор о стратегическом партнерстве, а также ряд других важных экономических соглашений.