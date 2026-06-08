Россиянам ответили на вопрос о якобы запрете пользования ИИ с иностранных ресурсов Фото: Shutterstock.

Использование иностранных нейросетей в России не запретят. Об этом заявил журналистам вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках прошедшего ПМЭФ.

«Что касается искусственного интеллекта — мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети», — резюмировал вице-премьер.

Ранее KP.RU сообщил о неочевидной опасности нейросетей. Отмечается, что россияне могут начать перекладывать ответственность за свои слова и действия на искусственный интеллект, а это по факту противоречит человеческой сути. ИИ может стать для некоторых не просто советчиком, но и партнером и другом, а этот факт уже вызывает тревогу. Именно поэтому в РФ было принято решение начать обучение нейросетям уже в школе, скоро выйдет первый курс для учеников старших классов.