Захарова: Молчание мира после атаки на поезда в Крыму будет пособничеством

Захарова прокомментировала отсутствие реакции международных структур на атаку на поезда в Крыму. Фото: МИД РФ

Отсутствие реакции международных организаций на удар украинских военных по поездам в Крыму будет равнозначно соучастию в преступлении. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, бездействие мирового сообщества в подобных ситуациях фактически легитимизирует действия украинской стороны. Дипломат подчеркнула, что молчание международных структур она расценивает как покрывательство. Захарова призвала организации дать официальную оценку произошедшему.

«Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», - сказала она.

Напомним, что в ночь на 8 июня украинские дроны атаковали пассажирские поезда в Крыму, следовавшие по пути Москва - Симферополь. При ударе погиб помощник машиниста.