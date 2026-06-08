В Москве обсудят здоровое долголетие на форуме 9-10 июля. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» пройдет 9-10 июля в Москве в Центре международной торговли. Мероприятие объединит представителей власти, медицинского и научного сообщества, бизнеса, общественников, лидеров мнений, деятелей культуры и спорта для обсуждения современных подходов к формированию системы здорового долголетия.

Советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что тема здорового долголетия напрямую связана с народосбережением и повышением качества жизни. От того, как будут развиваться профилактика и культура ответственного отношения к себе, зависит устойчивое развитие страны и ее человеческий потенциал.

В центре деловой программы — вопросы управления биологическим возрастом, развития технологий здоровьесбережения, интеграции медицины, науки, культуры и общественных инициатив.

В рамках форума состоятся пленарная сессия, экспертные дискуссии, деловые игры и открытые лекции. На торжественном открытии покажут спектакль «Единомышленники» театра «Современник».

Замруководителя Аппарата правительства РФ Ольга Кривонос считает, что повестка здорового долголетия становится важной частью общественного диалога о качестве жизни. Также подведут итоги конкурса среди общественных организаций, блогеров и СМИ по продвижению медицины здорового долголетия.

Ранее профессор Алексей Москалев сообщил о создании в России первых в мире государственных центров здорового долголетия по ОМС, где измеряют биовозраст.