Экс-глава Верховного суда Украины Князев получил пять лет тюрьмы

Бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев приговорен к пяти годам заключения по делу о коррупции. Фото: социальные сети.

Бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев приговорен к пяти годам заключения по делу о коррупции. Его обвиняют в нелегальной сделке со следствием. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны в своем Telegram-канале.

В САП уточнили, что соглашение о признании вины было утверждено 8 июня 2026 года в Высшем антикоррупционном суде. В деле значатся Князев и один из сотрудников прокуратуры.

Помимо реального срока, Князев лишился значительной части имущества. По приговору суда у него конфисковали квартиру, дом и порядка 1,5 миллиона долларов. Условием сделки также стала готовность осужденного дать показания против соучастников.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов раскрыл, сколько заработал Владимир Зеленский в ходе коррупционных сделок. По его данным, состояние экс-комика близится к пяти миллиардам долларов.