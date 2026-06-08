МИД Турции заявил об обеспокоенности из-за тупика в переговорах по Украине Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава МИД Турции Хакан Фидан в понедельник подчеркнул, что атаки на суда в Черном и Азовском морях указывают на значительную серьезность последствий конфликта на Украине. При этом напрямую он не указывает, что корабли подвергались ударам украинских беспилотников.

«Продолжающийся к северу от нас конфликт отражается на безопасности региона. Считаем необходимым для безопасности и стабильности нашего региона достижение мира между сторонами российско-украинского конфликта, решительно прикладываем дипломатические усилия на этом пути», - заявил Фидан 8 июня.

Министр подчеркнул, что недавние нападения на суда в Черном и Азовском морях служат тревожным напоминанием о серьезных рисках, связанных с этой угрозой. Фидан выразил глубокие соболезнования своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову по поводу трагической гибели азербайджанских моряков в результате атаки ВСУ на судно.

Кроме того, Фидан выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в разрешении украинского конфликта дипломатическими методами.

Ранее KP.RU сообщил, что 5 июня Турция заявила об атаке неких беспилотников на рыбацкий баркас. В результате был убит гражданин страны.