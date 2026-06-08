Мендель: Конфликт на Украине затянется, если не заключить соглашение этим летом Фото: REUTERS.

Вооруженные конфликт на Украине может затянуться, если стороны не заключат какое-либо соглашение по урегулированию этим летом. Такое мнение выразила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Если этим летом не будет заключено мирное <...> вообще любое соглашение - даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, конфликт затянется как минимум до марта», - написала она в личном аккаунте в соцсети X.

Мендель связала это с занятостью США в последующий период. Американская администрация, которая может стать посредником в заключении мира, будет сосредоточена на промежуточных выборах и зимних каникулах в стране, а не на инициативах по Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал два ключевых условия мира на Украине. Как заявил глава государства, Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Киевом, оба положения не противоречат друг другу.