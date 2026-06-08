«Пропаганда!»: Лавров в шутку пожурил кандидата в генсеки ООН Бачелет

Лавров при встрече с Бачелет пошутил о ее брошуре, назвав листок пропагандой. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку назвал «пропагандой» брошюру, которую ему вручила претендентка на пост генсека ООН Мишель Бачелет. Забавный инцидент произошел перед началом переговоров двух сторон.

Так, Бачелет, придя на встречу с Лавровым, взяла с собой буклет. Информация на нем была напечатала полностью на русском языке. Перед стартом официальной встречи она решила передать листок дипломату со словами: «Я принесла вам брошюру на русском».

Российский министр отреагировал мгновенно и с юмором: «Пропаганда!» - воскликнул он с улыбкой, принимая материал из рук собеседницы.

После этого обмена репликами стороны перешли к запланированному диалогу.

Ранее Лавров рассказал о позиции России в вопросе расширения Совета Безопасности ООН. По словам дипломата, Москва твердо выступает за данную инициативу.