Глава МАГАТЭ Гросси назвал табу атаки на АЭС в любой точке мира Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал табу атаки на атомной электростанции в любой точке мира. Об этом он заявил на полях сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Атаки на АЭС - это табу. Это недопустимо. Я заявил Совету управляющих МАГАТЭ, что, будь то «Бушер», «Барака», Курская АЭС или Запорожская АЭС, так продолжаться не может», - отметил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, сейчас стороны «играют с огнем», нанося удары по объектам АЭС.

Как заявлял гендиректор Росатома Алексей Лихачев, международное агентство поддерживает российские оценки ситуации вокруг Запорожской АЭС. Однако Москва рассчитывает на более четкую реакцию со стороны МАГАТЭ, в которой будут раскрыты первопричины возникающих рисков - атаки ВСУ по объектам атомной электростанции.