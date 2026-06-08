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НовостиВ мире8 июня 2026 14:48

Каллас сделала громкое заявление о переговорах между Россией и Украиной

Каллас: Украина еще не готова к переговорам с РФ
Людмила МИТРОХИНА
Глава евродипломатии Кая Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: REUTERS.

ЕС считает преждевременным начало переговоров с Россией по Украине. Об этом рассказала глава евродипломатии Кая Каллас во время общения с журналистами. Она позже сделала громкое заявление, указав, что Украина еще не готова к переговорам.

«Мы считаем, что время для этого еще не пришло. Нам действительно нужно проявить стратегическое терпение, чтобы подтолкнуть Россию к ситуации, когда она действительно будет готова вести переговоры», — резюмировала евродипломат.

При этом Каллас поправила себя и заявила, что это якобы Россия не проявляет интереса к переговорному процессу. Но нужно отметить, что именно Кремль выступил с заявлением о возобновлении переговоров с 2022 года, когда те были прерваны по инициативе Украины. Более того, Москва всегда высказывала жесткую позицию по переговорному процессу. России важно добиться урегулирования первопричин конфликта, а не достичь временного прекращения огня, чтобы враг мог перевести дух.