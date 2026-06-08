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НовостиВ мире8 июня 2026 14:52

SANA: Сирия полностью открыла свое воздушное пространство

В Сирии возобновлена работа южных воздушных коридоров и авиасообщение в аэропорту Дамаска
Мария МАМАЕВА
SANA: Сирия полностью открыла свое воздушное пространство

SANA: Сирия полностью открыла свое воздушное пространство

Фото: REUTERS.

Сирия полностью открыла воздушное пространство страны с понедельника. 8 июня. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Возобновлена работа южных воздушных коридоров Сирийской Арабской Республики, а также воздушное движение и операционные процессы в международном аэропорту Дамаска», - приводит источник заявление главы управления гражданской авиации и воздушного транспорта страны Омара аль-Хусари.

По словам представителя ведомства, решение от открытии воздушного пространство были принято по итогам мониторинга ситуации и оценки рисков с целью обеспечения безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что Ирак открыл воздушное пространство страны для гражданских рейсов. Авиасообщение было возобновлено после ударов Ирана по Израилю и временного закрытия воздушного пространства.