Слова Ларова о бойцах СВО, оценка МИД РФ выборам в Армении и экономический рост КНДР: главные события 8 июня

Лавров напомнил слова Путина о влиянии бойцов СВО на ход конфликта Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров 8 июня призвал всех, особенно западных политиков, внимательно отнестись к заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что в настоящее время исход конфликта определяется не дипломатическими переговорами, а боевыми действиями и российскими солдатами.

«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», – сказал Лавров журналистам.

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