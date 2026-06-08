В МО Португалии считают, что оборона ЕС потеряет эффективность без участия США Фото: REUTERS.

Оборонные способности Евросоюза могут утратить свою эффективность без участия США. Такое предположение сделал глава Министерство обороны Португалии Нуну Мелу.

«Европейская оборона не является одинаково эффективной с Соединенными Штатами и без них», - приводит его слова новостное агентство EFE.

По словам Мелу, основой оборонной стратегии ЕС должен оставаться Североатлантический альянс - такая ставка, как считает министр, «имеет полный смысл». Он также заявил, что ни одна страна Евросоюза не сможет в одиночку дать ответ на вызовы безопасности в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что в Пентагоне возникла путаница из-за слов президента США Дональда Трампа об американских войсках в ЕС. Глава Белого дома в своих заявлениях одновременно допускал и сокращение, и расширение военного присутствия США в Европе.