В МО Португалии считают, что оборона ЕС потеряет эффективность без участия США

Фото: REUTERS.
Оборонные способности Евросоюза могут утратить свою эффективность без участия США. Такое предположение сделал глава Министерство обороны Португалии Нуну Мелу.
«Европейская оборона не является одинаково эффективной с Соединенными Штатами и без них», - приводит его слова новостное агентство EFE.
По словам Мелу, основой оборонной стратегии ЕС должен оставаться Североатлантический альянс - такая ставка, как считает министр, «имеет полный смысл». Он также заявил, что ни одна страна Евросоюза не сможет в одиночку дать ответ на вызовы безопасности в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что в Пентагоне возникла путаница из-за слов президента США Дональда Трампа об американских войсках в ЕС. Глава Белого дома в своих заявлениях одновременно допускал и сокращение, и расширение военного присутствия США в Европе.