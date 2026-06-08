Судьба принужденного в СИЗО носить в зубах тапки сотрудника ТЦК шокирует: сработал эффект бумеранга

Принужденного носить в зубах тапки сотрудника ТЦК брали под стражу за это же Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего сотрудника ТЦК, которого принуждали носить таки в зубах как собаку в Одесском СИЗО, взяли под стражу по обвинению в аналогичных издевательствах над мобилизованными украинцами. Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований Украины.

Уточняется, что экс-сотрудник военкомата обвиняется в незаконном лишении свободы мобилизованных, похищении людей и пытках над гражданами.

Внимание общественности к инциденту было привлечено после опубликованных в Сети кадрах, на которых заключенные в Одесском СИЗО заставили бывшего сотрудника военкомата изобразить собачку и по команде «Апорт» приносить в зубах брошенные тапки.

Отмечалось, что практически все сотрудник ТЦК, попадающие в СИЗО, зачастую подвержены подобным унижениям из-за своей работы. По факту произошедшего в следственном изоляторе Одессы была начата проверка, детали инцидента уточняются.