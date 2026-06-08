Морской монстр впервые показался в Средиземном море: популярные курорты могут оказаться под угрозой

В Средиземном море водолазы впервые засняли живую гигантскую белую акулу. Фото: Detlef Denne/imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Во время операции по удалению сетей-призраков в Средиземном море водолазы впервые засняли живую гигантскую белую акулу в этой акватории, объявила некоммерческая экологическая организация Healthy Seas Foundation. Это событие подтверждает, что шанс встретиться с самым грозным хищником морей в средиземноморье все же есть.

Встреча с акулой произошла на дне Тунисского пролива. Специалисты, участвовавшие в миссии, подчеркнули, что это открытие стало крайне необычным и важным для науки.

Учёный из зоологического института Неаполя Карло Каттано подчеркнул, что большинство научных данных о белых акулах в Средиземном море основаны на изучении уже мёртвых особей. Дерк Реммерс, представитель международной организации Ghost Diving, добавил, что шансы встретить эту знаменитую рыбу под водой в данной акватории гораздо ниже, чем выигрыш в лотерею.

Тем не менее, курортам Средиземноморья стоит внимательно отнестись к этому событию, ведь раньше это море считалось одним из безопасных для человека.

Ранее KP.RU сообщил, что в мае 2026 года акулы парализовали морской туризм в Египте - все пляжи на побережье закрыты, яхты не ходят, водолазов в воду не пускают.