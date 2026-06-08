Пять жительниц белгородского села пострадали при детонации, их госпитализировали

Пяти пострадавшим жительницам села Беловское поставили диагноз акубаротравмы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пять женщин из села Беловское в Белгородской области пострадали в результате детонации в местном в административном здании. Их госпитализировали. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

«В Белгородском округе в селе Беловское пострадали, предварительно, пять мирных жительниц. Женщин <...> доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - указано в сообщении.

Всем пострадавшим предварительно поставили предварительно диагноз акубаротравма. Это повреждение среднего и внутреннего уха, которое человек получает из-за резкого перепада давления и звука высокой интенсивности.

Взрывная волна также нанесла значительный ущерб жилому сектору. В трех многоквартирных и более чем 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады. Оперативные службы уже работают на месте ЧП. Сейчас там эксперты оценивают масштабы последствий.

Ранее KP.RU писал, что 1 июня в Белгородской области сдетонировал прямо на автобусной остановке украинский дрон. В тот момент на месте находилось четыре человека. Все они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.