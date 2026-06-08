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НовостиПроисшествия8 июня 2026 16:07

Пять жительниц белгородского села пострадали при детонации, их госпитализировали

Пяти пострадавшим жительницам села Беловское поставили диагноз акубаротравма
Арина СЕРОВА
Пяти пострадавшим жительницам села Беловское поставили диагноз акубаротравмы

Пяти пострадавшим жительницам села Беловское поставили диагноз акубаротравмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пять женщин из села Беловское в Белгородской области пострадали в результате детонации в местном в административном здании. Их госпитализировали. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

«В Белгородском округе в селе Беловское пострадали, предварительно, пять мирных жительниц. Женщин <...> доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - указано в сообщении.

Всем пострадавшим предварительно поставили предварительно диагноз акубаротравма. Это повреждение среднего и внутреннего уха, которое человек получает из-за резкого перепада давления и звука высокой интенсивности.

Взрывная волна также нанесла значительный ущерб жилому сектору. В трех многоквартирных и более чем 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады. Оперативные службы уже работают на месте ЧП. Сейчас там эксперты оценивают масштабы последствий.

Ранее KP.RU писал, что 1 июня в Белгородской области сдетонировал прямо на автобусной остановке украинский дрон. В тот момент на месте находилось четыре человека. Все они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.