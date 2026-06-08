Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрит во втором чтении проект об усилении государственного контроля за иностранными агентами. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Мы защищаем суверенитет государства и наших граждан от тех, кто предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России», - заявил Володин.

По словам политика, законопроект будет рассмотрен в предстоящий вторник, 9 июня. Инициатива направлена на совершенствование госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Она усилит надзор за финансовыми операциями лиц, чтобы избежать возможно сокрытия ими полученных денежных средств.

Также проект предусматривает введение запрета на распространение иноагентами социальной рекламы на подконтрольных им интернет-ресурсах.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума рассмотрит во втором чтении второй пакет законодательных мер против телефонных и интернет-мошенников. Как заявил Володин, инициатива предлагает ввести ряд новых инструментов для защиты граждан.