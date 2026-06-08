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НовостиЗвезды8 июня 2026 16:47

Стилист раскрыла тренды купальников на лето-2026

Стилист Скороходова: летом 2026 года будут популярны молочные купальники
Анастасия ПИГИНА
Эксперт пояснила, что в моде остаются минималистичные купальники. Фото: puhhha / Shutterstock / Fotodom

Эксперт пояснила, что в моде остаются минималистичные купальники. Фото: puhhha / Shutterstock / Fotodom

Лето уже наступило, и многие начинают обновлять пляжный гардероб в поисках идеального купальника. Стилист и основатель бренда Анна Скороходова рассказала, какие модели будут актуальны летом-2026. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Популярны оттенки: шоколадный, молочный, графитовый, сапфировый. Девушки, которые любят привлекать внимание, могут попробовать модные этим летом красный, апельсиновый, сливочный цвета. А оливковый, как всегда, красиво смотрится на загоревшей коже», – отметила Скороходова.

Эксперт пояснила, что в моде остаются минималистичные купальники из плотной ткани с хорошей посадкой, а также ретро-модели с высокой талией, горохом и полоской. Популярны и спортивные варианты – с топами-бра и рашгардами, которые подходят для активного отдыха.

Стилист добавила, что купальники со стразами, кислотными оттенками и обилием завязок уже потеряли актуальность и в новом сезоне считаются устаревшими.

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