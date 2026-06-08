Скверы, парки и детские площадки: у жителей Ямала есть последний шанс повлиять на результат

Дизайн-проект парка «Юбилейный» по улице Первомайской в Лабытнанги. Источник: yanao.ru.

В День России, 12 июня, завершится голосование за объекты благоустройства на Ямале на следующий год. Свой выбор уже сделали порядка 89,5 тысячи жителей округа. Во всех муниципалитетах наметились лидеры, однако северяне ещё могут изменить расклад, отдав голоса за понравившиеся проекты.

В Салехарде борьбу ведут два объекта: площадь у Законодательного Собрания ЯНАО и спортплощадка на Комсомольской. В Новом Уренгое большинство голосов отдано за третий этап обновления Яха-парка, в Ноябрьске — за обустройство спортивной зоны в Ноябрьск-парке. Жители Лабытнанги чаще выбирают парк «Юбилейный» на Первомайской, Муравленко — детскую площадку в микрорайоне Солнечный, а Губкинского — зону отдыха на Ямальской.

Свои фавориты есть и в районах. В Надымском муниципалитете лидирует детская площадка на улице Зверева в Надыме, в Шурышкарском — сквер имени И.Г. Истомина в селе Мужи, в Ямальском районе — игровая площадка на улице Худи Сэроко в Яр-Сале. Жители Тазовского района активнее всего голосуют за сквер молодожёнов на Пушкина в Тазовском, Красноселькупского — за зону отдыха в сквере «Здоровье» в райцентре, а Пуровского — за детскую площадку на улице Республики в Тарко-Сале.

Главный архитектор ЯНАО Альбина Полухина отметила: «Ямальцы всегда активны в вопросах городской среды. На сегодняшний день в выборе объектов благоустройства следующего года участие приняло уже более 89 тысяч человек. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, сделать выбор на портале Госуслуг. Проголосовать могут все ямальцы в возрасте от 14 лет».

Отдать голос за понравившийся проект можно самостоятельно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

либо через специальный планшет у волонтёра. В этом году северянам помогают порядка 550 добровольцев, которые работают на пикетных точках и делают поквартирные обходы.

За всё время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», на Ямале обустроено более 330 общественных и свыше 1100 дворовых пространств. Среди них — этнографические комплексы, площади, набережные, парки, бульвары, скверы, а также детские и спортивные площадки.