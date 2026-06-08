Дэвис: Зеленский пытается спровоцировать прямой конфликт между Россией и Западом Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать прямой конфликт между Россией и Западом. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя открытое письмо Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину.

«Зеленский пытается подтолкнуть Россию к тому, что мы не сможем пережить. <...> Этот человек пытается развязать в своих интересах войну против России, которую невозможно выиграть <...> - мы потерпим поражение в любом случае», - высказался он в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис также призвал как можно скорее устранить Зеленского, чтобы избежать такого развития событий. Он уточнил, что потенциальное участие НАТО в конфликте на Украине неприемлем для России, поэтому последствия будут разрушительными.

Ранее KP.RU сообщал, что Дэвис раскритиковал западные элиты из-за заявлений о возможности военного поражения России. Как заявил подполковник армии США, они пытаются лишь выдавать желаемое за действительное.