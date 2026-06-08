Президент Польши Навроцкий пока не принял решение о лишении Зеленского ордена Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не принял решение о лишении Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Об этом 8 июня сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич в соцсети X.

Леськевич написал, что заседание капитула ордена Белого орла о лишении главы киевского режима награды состоялось. Лидер Польши присутствовал на нем и ему было передано заключение.

«Президент примет решение в надлежащее время», — сказал пресс-секретарь Навроцкого. Он уточнил, что итоги заседания совета ордена не раскрываются.

Ранее KP.RU писал, что Навроцкий решил поднять вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла, высшей государственной награды республики, из-за указа бывшего комика от 26 мая о присвоении одному из подразделений ВСУ имени «Героев УПА*».

* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.