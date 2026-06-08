Минэнерго: Сложности с поставками топлива на юге РФ связаны с атаками ВСУ на ТЭК Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сложности с поставками топлива в некоторых регионах на юге России связаны с атаками Вооруженных сил Украины на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минэнерго РФ.

«В последнее время предприятия <...> сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», - сообщает министерство.

Сейчас в Минэнерго сформирован отраслевой штаб, работа которого направлена на обеспечение стабильной и эффективной работы всего российского комплекса ТЭК.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле прокомментировали ситуацию с топливом на юге страны. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минэнерго задействует весь доступный инструментарий, чтобы не допустить дефицита бензина в Крыму.