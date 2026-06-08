Лучших озеленителей выбрали в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В Парке Победы прошёл финал ежегодного городского конкурса «Московские мастера». На нем выбрали лучших рабочих зеленого хозяйства столицы.

«В минувшую субботу провели в Парке Победы на Поклонной горе финал городского конкурса «Московские мастера» в номинации «Рабочий зеленого хозяйства». Мероприятие было организовано в формате праздника для всей семьи», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что сегодня Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира.

«В этом заслуга большого коллектива коммунальных служб, которые не только высаживают зеленые насаждения, но и круглосуточно о них заботятся», – подчеркнул заммэра.

В финале конкурса за звание лучших боролись 22 команды – 44 специалиста из 11 округов столицы и городских учреждений – ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «Озеленение».

Сначала соперники прошли тестирование. Затем выполнили задания практической части – стрижку живой изгороди и обустройство тематического цветника возле Монумента Победы. Ему придали форму дома, от которого отходят солнечные лучи. Всего высадили более 9,5 тысячи однолетников.

Первое место заняла команда ГБУ «Автомобильные дороги». Серебро - у специалистов из ГБУ «Автомобильные дороги ВАО». Бронзу взяла команда ГБУ «Жилищник Молжаниновского района».