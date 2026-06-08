Нидерланды завершили участие в программе подготовки солдат ВСУ Interflex

В программе Interflex по подготовке военных ВСУ продолжат участвовать 13 европейских стран. Фото:Dmytro Smolienko/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Нидерланды закончили свое участие в программе под названием Interflex, в рамках которой ведется подготовка украинских солдат. Она получила название Interflex. Об этом сообщило на своем сайте Минобороны королевства 8 июня.

По данным ведомства, спустя четыре года после запуска операция по подготовке переходит на новую фазу. Обучение солдаты ВСУ вели бойцы из 14 европейских стран, куда входили и Нидерланды. За координацию отвечала Британия.

«Для Нидерландов последняя ротация обучения знаменует собой завершение их участия в Interflex», - следует из публикации.

При этом саму программу не закрывают. Британские власти намерены и дальше продолжать работать в этом направлении. Однако формат тренировок изменится. В ведомстве добавили, что Нидерланды якобы продолжат вносить свой вклад в подготовку боевиков Незалежной другими способами. К примеру, через европейскую учебную миссию EUMAM.

Ранее KP.RU писал, что ВСУ могут уничтожать своих же на поле боя. Недавно такой случай зафиксировали в Запорожье. Там с помощью дронов украинские солдаты ликвидировали несколько зарубежных наемников, которые сдались в плен ВС РФ.