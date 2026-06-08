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НовостиВ мире8 июня 2026 18:08

WNP: в Польше покидающих страну украинцев заменяют мигрантами из Азии

Украинцы постепенно переезжают из Польши в страны Западной Европы, их место занимают трудовые мигранты из Азии и Латинской Америки
Мария МАМАЕВА
WNP: в Польше покидающих страну украинцев заменяют мигрантами из Азии. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

WNP: в Польше покидающих страну украинцев заменяют мигрантами из Азии. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Массово уезжающих из Польши украинцев заменяют на мигрантов из Азии и Латинской Америки. Об этом говорится в материале польского издания WNP.

Согласно источнику, доля украинцев на территории республики постепенно сокращается из-за и переезда в страны Западной Европы. Причиной стали лучшие условия труда и более высокие заработные платы.

При этом в Польше отмечается прирост трудовых мигрантов из Непала и Индии, а также Филиппин и Колумбии. Так, численность последних достигает почти 30 тысяч граждан.

Ранее KP.RU сообщал, что трудовые мигранты в Польше зачастую учат русский язык, а не польский. Уточняется, что иностранцы часто начинают с низкооплачиваемой неквалифицированной работы, места на которой занимает множество украинцев, разговаривающих на русском или суржике.