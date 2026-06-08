Полянский: Венгрия изменила подход к работе на площадке ОБСЕ после выборов. Фото: Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия изменила подход к своей работе на полях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после прошедших в республике выборов. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Они могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз», - отметил дипломат в беседе с журналистами.

По словам Полянского, теперь Венгрия не блокирует общие заявления со стороны Евросоюза по теме Украине и вооруженного конфликта, многие из которых республика ранее не поддерживала. Постпред РФ подчеркнул, что тенденция стала наблюдаться только после венгерских выборов.

Ранее KP.RU сообщал, что Венгрия сняла 17-месячное вето с заявки Украины на вступление в Европейский союз. Как заявляет Financial Times, после этой инициативы Киев может начать официальные переговоры о членстве страны в ЕС.