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НовостиПолитика8 июня 2026 18:54

В ВСУ признали, что оборона Константиновки в ДНР начнет сыпаться

Боевик ВСУ «Мучной» заявил, что украинская оборона Константиновки может начать «сыпаться» под постоянными атаками
Мария МАМАЕВА
В ВСУ признали, что оборона Константиновки в ДНР начнет «сыпаться»

В ВСУ признали, что оборона Константиновки в ДНР начнет «сыпаться»

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины могут утратить способность держать оборону в Константиновке на подконтрольной Киеву территории ДНР. Как заявил боец ВСУ с позывным «Мучной», она вскоре может начать «сыпаться».

«Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. <...> Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на нее давят круглосуточно и без перерывов», - заявил он, его слова приводит украинское издание «Страна».

Как сообщал военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный, украинские боевики прячут пункты управления беспилотниками в частных домах в окрестных районах Константиновки в ДНР. На эти же позициях ВСУ разворачивают средства связи и расчеты операторов дронов.